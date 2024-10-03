مهرجان أسوان يبدأ استقبال أفلام دورته التاسعة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء استقبال الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة التاسعة للمهرجان، والتي ستُقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2025. يبدأ تقديم الأفلام من الخميس 3 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للمهرجان: http://www.aiwff.org.

ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة لم يسبق عرضها جماهيريًا داخل مصر.

يركز المهرجان على الأعمال التي تعبر عن إبداع النساء، سواء كانت من إخراج أو كتابة امرأة، بغض النظر عن موضوع الفيلم. كما يرحب بالأفلام التي تتناول قضايا المرأة والمساواة والتحديات التي تواجه النساء، سواء كان صناعها رجالًا أو نساءً.

يتضمن المهرجان مسابقتين دوليتين: الأولى مخصصة للأفلام الطويلة (روائية – تسجيلية – تحريك) التي تزيد مدتها عن 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائية – تسجيلية – تحريك) التي تقل مدتها عن 60 دقيقة، بالإضافة إلى برامج ومسابقات خاصة وعروض خارج المسابقة.

الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم احتفاء بذكراها الخمسين، ويعقد المهرجان برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين.

بوابة الأهرام