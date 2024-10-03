حبس المتهم الهارب «نجل عامل المدافن» في واقعة «السحر المفبرك» للاعب مؤمن زكريا

أمرت نيابة الخليفة، بحبس المتهم الهارب “نجل عامل المدافن” في واقعة سحر مؤمن زكريا المفبرك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، أمر بتجديد حبس المتهمين بفبركة العثور على أعمال سحر تخص لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، داخل المقابر بمنطقة الخليفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى – الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بوابة الأهرام