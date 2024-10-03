غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة مختلفة بالذكاء الاصطناعي عبر “انستجرام” – صور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صورا جديدة لها معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وخطفت غادة عبدالرازق الأنظار بإطلالتها الجذابة والملفتة، مما نال إعجاب الجمهور.

آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق كان مسلسل “صيد العقارب” الذي تم عرضه في رمضان 2024. المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق كل من رياض الخولي، سيمون، أحمد الشامي، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وعدد من النجوم.

بوابة الأهرام