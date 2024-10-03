السوداني يوجه برفع “جاهزية” القوات

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القوات الأمنية برفع مستوى الجاهزية أمام “المخاطر التي تهدد البلاد”.

وخلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، أكد السوداني بحسب بيان لمكتبه، أهمية “بذل أقصى الجهود لضبط الأمن في أرجاء البلاد، ومواصلة تعزيز قدرات القوات الأمنية”.

وذكر البيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة، التقى بعدد من القيادات الأمنية العليا، واطلع على الوضع الأمني في مختلف قواطع المسؤولية العسكرية، وسير تنفيذ الخطط الأمنية، والتحديات التي تواجه الأجهزة والتشكيلات العسكرية، بمختلف صنوفها، ومستوى الجهوزية، لدرء أي مخاطر، وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار”.

وشدد السوداني على ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية “أمام المخاطر التي قد تهدد البلد، في ظل بدء تنفيذ الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال عام”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد الموسوي، لموقع”الحرة” إن “القطاعات الأمنية العراقية، دخلت الإنذار (ج)”.

وتصاعدت الأحداث في المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن أطلقت إيران هجوما بالصواريخ ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الثلاثاء، إن “سلاح الجو يواصل عمله بكامل طاقته، والليلة سيواصل توجيه ضربات قوية في الشرق الأوسط، كما كان يفعل طيلة العام الماضي”.

الحرة