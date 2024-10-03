وزير الزراعة والغابات في جولة لمشاريع حلفا الزراعية وولاية كسلا

قام وزير الزراعة والغابات المكلف، د. أبوبكر عمر البشري، والوفد المرافق له بزيارة إلى مشروع حلفا الزراعي للاطلاع على سير الموسم الزراعي، برفقة مدير عام المشروع، المهندس أحمد خليفة. خلال الزيارة، تفقد الوزير عملية إكثار تقاوي القمح للموسم الشتوي الحالي، وأعرب عن ارتياحه للاستعدادات الجارية، مشيدًا بالشراكة بين مشروع حلفا وشركة هارفست. كما زار حقول الذرة في تفتيش دميات وحقول الفول السوداني، مؤكداً دعم الوزارة المستمر لمشروع حلفا الزراعي.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد خليفة، مدير عام مشروع حلفا الزراعي، عن شكره لدور الوزارة الاتحادية في دعم المشروع، مشيرًا إلى أن إنتاجية الذرة تعد من الأعلى. كما أكد على التعاون المستمر مع وزارة الري لضمان توفير المياه اللازمة لجميع المشاريع الزراعية.

واستكمالاً لزيارته، توجه وزير الزراعة المكلف إلى ولاية كسلا لتفقد المشاريع الزراعية هناك، وأشاد بجهود المنظمات التي ساهمت في توفير التقاوي للموسم الزراعي 2024-2025.