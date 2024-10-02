إعلان نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة بنهر النيل للعام (٢٠٢٤م) بنسبة نجاح ٩٥.٤٪ و(٢٠) تلميذاً يحرزون الدّرجة الكاملة

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل من قاعة الوزارة الدامر اليوم الاربعاء نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام(٢٠٢٤م) وذلك بحضور الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النّيل المكلف وقيادات حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية إلى جانب عددٍ من القيادات العدلية والنقابية وقيادات التعليم والخبراء التربويين والمعلمين والمعلمات والأسر الكريمة.

وعبّر والي نهر النيل، عن سعادته بالنتيجة المشرفة التي تحققت هذا العام في المرحلة المتوسطة التي وصفها بالعمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية مؤكداً أن غيابها في الفترة السابقة كان خصماً على التعليم العام.

وحيا في هذا الصّدد فقيد العِلم والبلاد الأستاذ محمود سرالختم الحوري، وزير التربية والتعليم الاتحادي لوقفته المقدرة في إرجاع المرحلة المتوسطة للسُّلُّم التّعليمي.كما حيا الوالي الجهد الكبير والمقدر لوزير التربية والتعليم بالولاية الأستاذ أحمد حامد و إدارات التعليم بالولاية والمحليات، وامتدح الجهد المقدر للعاملين بإدارة الامتحانات وكل المشاركين من المعلمين والمعلمات والعمال في إخراج هذه النتيجة المشرّفة.