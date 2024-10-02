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إعلان نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة بنهر النيل للعام (٢٠٢٤م) بنسبة نجاح ٩٥.٤٪ و(٢٠) تلميذاً يحرزون الدّرجة الكاملة
اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل من قاعة الوزارة الدامر اليوم الاربعاء نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام(٢٠٢٤م) وذلك بحضور الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النّيل المكلف وقيادات حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية إلى جانب عددٍ من القيادات العدلية والنقابية وقيادات التعليم والخبراء التربويين والمعلمين والمعلمات والأسر الكريمة.
وعبّر والي نهر النيل، عن سعادته بالنتيجة المشرفة التي تحققت هذا العام في المرحلة المتوسطة التي وصفها بالعمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية مؤكداً أن غيابها في الفترة السابقة كان خصماً على التعليم العام.
وحيا في هذا الصّدد فقيد العِلم والبلاد الأستاذ محمود سرالختم الحوري، وزير التربية والتعليم الاتحادي لوقفته المقدرة في إرجاع المرحلة المتوسطة للسُّلُّم التّعليمي.كما حيا الوالي الجهد الكبير والمقدر لوزير التربية والتعليم بالولاية الأستاذ أحمد حامد و إدارات التعليم بالولاية والمحليات، وامتدح الجهد المقدر للعاملين بإدارة الامتحانات وكل المشاركين من المعلمين والمعلمات والعمال في إخراج هذه النتيجة المشرّفة.
وأعلن والي نهر النيل عن اهتمامه بالمرحلة المتوسطة حتى تعود لسيرتها الأولى.وقدم التهنئة الحارة للمتفوقين وأسرهم ولكل المعلمين والمعلمات.
من جانبه أكد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، أن هذه النتيجة عكست الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة الولاية للتعليم بقيادة الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون الذي بفضله أصبحت ولاية نهر النيل الولاية الأنموذج لتحملها عبء التعليم في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وذلك لاستيعابها لاكثر من(١٥٢) ألف تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية وأكثر من(٣٠) ألف في المتوسط والثانوي.
وقال إن النتيجة التي تحققت هذا العام جعلت الوزارة أمام تحدٍ كبير لمواصلة التفوق في العام الدراسي الجديد .
وحيا الوزير حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية، والمديرين التنفيذيين للمحليات، والمجالس التربوية، والإدارات التعليمية ، والمعلمين والمعلمات،و المؤسسات والشركات والمنظمات، وخص بالتحية شركة سوداني للاتصالات التي ساهمت في توفير خدمة الإنترنت بالوزارة وتكريم المتفوقين في كل عام.
وتقدّم الأستاذ جعفر إدريس مصطفى، مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالولاية بالتهنئة بالنتيجة التي تحققت وحيا جهود المعلمين والمعلمات والتلاميذ والتلميذات المتفوقين وأولياء الأمور وقال إن إدارة المرحلة الثانوية قد أعدت العدة لاستيعاب كل الناجحين بتوفير مقعد لكل طالب بكل المساقات الأكاديمية، والفنية، والدينية.
من جانبه تقدم الدكتور محمد عثمان الشايقي، مدير المرحلة المتوسطة بالولاية بالتهنئة للمتفوقين الذين يمثلون الدفعة الأولى للمرحلة المتوسطة بعد عودتها للسلم التعليمي ، مطالباً حكومة الولاية بالاهتمام بهذه المرحلة المهمة وجعلها في سُلّم الأولويات بإكمال كل مطلوباتها.
وتقدم الأستاذ جمال الدين بلة محجوب، مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالشكر والتقدير لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية والشرطية وكل الذين ساهموا في إخراج هذه النتيجة. مشيراً إلى أن نسبة النجاح العامة في التعليم الحكومي بلغت (٩٥.٤%) فيما بلغت نسبة التحصيل لكل الأنماط(٧١.٦%) وأن عشرين تلميذاً وتلميذة قد أحرزوا الدرجة الكاملة(٢٨٠) درجة.
سونا
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