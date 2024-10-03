أهمية صرف جازولين الزراعة بالقنوات الرسمية.. جولة تفقدية لمشاريع سنار المروية

تفقد المهندس الخير عمر الزين، رئيس غرفة طوارئ الزراعة بولاية سنار، مشروع الشمباتة وود العباس بشرق سنار، برفقة مدير إدارة مشاريع سنار المروية، ومدير إدارة نقل التقانة والإرشاد بالإنابة، وممثل المنظمة الشعبية للإعمار والتنمية، ومدير إدارة وقاية النباتات، وممثل المزارعين في تفتيش الشمباتة، والأجهزة الأمنية بمحلية سنار.

قامت اللجنة بالاطلاع على سير الموسم الزراعي بالمشروع والحالة الراهنة لمحاصيل العروة الصيفية، كما التقت بعدد من المزارعين للتعرف على احتياجاتهم لضمان نجاح الموسم الصيفي والاستعداد للموسم الشتوي.

عقب ذلك، عقدت اللجنة اجتماعاً مع المدير التنفيذي لمحلية شرق سنار ولجنة طوارئ محلية شرق سنار، حيث قدم رئيس اللجنة شرحًا مفصلاً عن الموسم الزراعي والتحديات التي واجهته، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو متابعة سير الموسم الزراعي وتنسيق الجهود لتشغيل بيارة روينا التي تروي المشاريع الزراعية المروية بشرق سنار، إلى جانب إزالة الإطماء من الترعة الرئيسية وإصلاح الكسور في الترع الرئيسية والفرعية استعداداً للعروة الشتوية. من جانبه، رحب المدير التنفيذي لمحلية شرق سنار بالزيارة، مشيداً بجهود اللجنة.