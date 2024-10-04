بالفيديو.. هكذا كان تعبير طالبة غينية عن فرحتها بالتخرج من كلية الطب بالجزائر

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يوثق لحظة فرح طالبة غينية بتخرجها من كلية الطب في الجزائر.

ونشرت صفحة جامعة الطب في قسنطينة الفيديو الذي يظهر الطالبة، خديجة بيريرا، المنحدرة من غينيا بيساو وهي تبتسم بسعادة غامرة.

في تصريحاتها، عبرت خديجة عن جمال تجربتها في الجزائر رغم صعوبة الابتعاد عن عائلتها، وأكدت على محبتها العميقة للجزائر وشعبها.

وقالت الطالبة: “اليوم أصبحت طبيبة رسمياً. أعتبرها تحدياً كبيراً، فقد قضيت سبع سنوات بعيدة عن أسرتي وبلدي. كانت فترة صعبة لكنها كانت تجربة مدهشة”.

وأضافت: “تعرفت على الكثير من الجزائريين، واليوم لدي العديد من الأصدقاء هنا. سأحتفظ بهم في قلبي إلى الأبد. أنا ممتنة للغاية لوجودي هنا وقضاء هذه السنوات معكم. شكراً جزيلاً.”

وختمت بالقول: “على الصعيد الشخصي، تعلمت أن أكون قوية ومستقلة، وعلى الصعيد المهني، كان تحدياً كبيراً لكنني اكتسبت الكثير من الخبرة بالممارسة وأثق فيما تعلمته”.

وأردفت: “كنا نواجه بعض الأشياء التي لن أسميها صعوبات، ليس من السهل ترك العائلة لكن حين يتعلق الأمر بالجزائريين فنحن فقط شاكرون لهم”.

الشروق الجزائرية