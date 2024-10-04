جرائم وحوادث
الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين
اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة قاضي المحكمة العامة اليوم حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة المتهم ( م ج م) والسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة المتهم (ع ح ن) بعد أن ادانتهما المحكمة في الدعوى الجنائية رقم ( 2649 / 2023 ) تحت المواد (26/ 51 -أ/ 50) التعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومثل الإتهام فريق من النيابة العامة برئاسة مولانا / اسامة هارون السيد , رئيس النيابة العامة وعضوية مولانا/ عبدالله احمد باب الله , وكيل اول النيابة ومولانا / محمد احمد التوم , وكيل ثاني النيابة .
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