اللجنة العليا للموسم الشتوي بالشمالية تجيز خطة وزارة الانتاج للعروة الشتوية

أجازت اللجنة العليا للموسم الشتوي بالولاية الشمالية في اجتماعها الخميس برئاسة اللواء (م) كمال موسى مستشار والي الولاية، اجازت خطة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية لزراعة العروة الشتوية موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٤م.

وقال مدير عام الوزارة مهندس عثمان أحمد عثمان ان وزارته تستهدف زراعة اكثر من خمسمائة الف فدان ،منها اكثر من مائتي الف لزراعة محصول القمح.

مشيرا إلى تقسيم اللجنة إلى لجان متخصصة ، بتكوين لجنة للتمويل والطاقة والكهرباء ولجنة أخرى للاعلام.