اقتصاد وأعمال
اللجنة العليا للموسم الشتوي بالشمالية تجيز خطة وزارة الانتاج للعروة الشتوية
أجازت اللجنة العليا للموسم الشتوي بالولاية الشمالية في اجتماعها الخميس برئاسة اللواء (م) كمال موسى مستشار والي الولاية، اجازت خطة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية لزراعة العروة الشتوية موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٤م.
وقال مدير عام الوزارة مهندس عثمان أحمد عثمان ان وزارته تستهدف زراعة اكثر من خمسمائة الف فدان ،منها اكثر من مائتي الف لزراعة محصول القمح.
مشيرا إلى تقسيم اللجنة إلى لجان متخصصة ، بتكوين لجنة للتمويل والطاقة والكهرباء ولجنة أخرى للاعلام.
ولفت الى ان هذا الموسم هو موسم استثنائي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وخوض القوات المسلحة والقوات.النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية معركة الكرامة ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأضاف ان الولاية الشمالية ستخوض معركة من نوع آخر وذلك بتوفير الأمن الغذائي للولاية ولاهل السودان ،مؤكدا أن الولاية قبلت التحدي لتوفير القوت وسد الفجوة الغذائية بالبلاد.
كما أشار مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية إلى تحديد كل مطلوبات المشاريع الزراعية والجمعيات والوقوف على جاهزية البنك الزراعي لتمويل الموسم ومدخلات الانتاج والتقاوي.
ودعا المزارعين للاقبال على الزراعة مؤكدا توفير الاسمدة والمدخلات ،وكشف عن تمويل البنك الزراعي لمزارعي الولاية لهذا الموسم ولأول مرة بصيغة السلم والتي حددت سعر القمح بواقع ثمانين الف جنيه للجوال، مبينا ان هنالك تدخلات هذا الموسم من المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي بتمويل زراعة مساحة ٤٥ ألف فدان على مستوي الولاية.
سونا
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