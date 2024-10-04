حسبنا الله ونعم الوكيل فى مليشيا الدعم السريع وفى كل من يساندها ويبرر لها ويتغافل عن جرائمها..👇

اتهمت لجان مقاومة مدني بالجزيرة، عناصر من “مليشيا الدعم السريع” بالتهجم على منزل بحي المزاد بالمدينة، وضرب الزوج وربطه وتهديد طفلته بالقتل.

وأضافت أن عناصر المجموعة المسلحة، تناوبوا على اغتصاب الزوجة لساعات، مشيرة إلى نقل الزوجة لتلقي العلاج “بعد تعرضها لتهتك في الرحم وحالة انهيار عصبي حاد ونوبات صراخ وتشنج”..

ابراهيم الصديق على