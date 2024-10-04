طائرة من دبي تهبط في بيروت قبل دقائق من انفجارات قرب المطار

هزت انفجارات ضخمة سماء محيط مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد دقائق من هبوط طائرة مدنية قادمة من دبي.

وذكرت وكالة رويترز، أن الطائرة التي هبطت في مطار رفيق الحريري، كانت تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، وقدمت من مدينة دبي الإماراتية.

وأظهر مقطع فيديو، ألسنة اللهب في سماء المنطقة، مع سماع دوي عدة انفجارات.

ولفتت رويترز إلى أن الانفجارات لم تكن داخل حدود المطار على ما يبدو، لكنها كانت على بعد 6.8 كيلومترات شمال غرب المطار.

رويترز