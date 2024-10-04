مارك زوكربيرغ ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة

أصبح مؤسس شركة “ميتا بلاتفورمز”، مارك زوكربيرغ، ثاني أغنى شخص في العالم، الخميس، متفوقا على جيف بيزوس مع استمرار ارتفاع أسهم الشركة.

وبلغ صافي ثروة زوكربيرغ 206.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مما يجعله يتفوق بمقدار 1.1 مليار دولار على بيزوس، مدير أمازون، لكنه لا يزال بعيدًا بحوالي 50 مليار دولار عن إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا.

جاء هذا النجاح بعد أن ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 23 في المئة منذ الإعلان عن نتائج مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني، إذ أغلقت الخميس عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، 582.77 دولار.

زوكربيرغ، الذي يمتلك حصة 13 في المائة في الشركة، شهد زيادة في ثروته بلغت 78 مليار دولار منذ بداية العام، وهي النسبة الأكبر بين أغنى 500 شخص في العالم.

كما أن استثمار زوكربيرغ في نطاق “الميتافيرس”، الذي بدا في البداية كفشل كبير، بدأ يؤتي ثماره في الأشهر الأخيرة.

وقد استثمرت “ميتا” في مراكز البيانات وقوة الحوسبة، سعيا لبناء موقع ريادي في سباق الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الشركة في مشاريع طويلة الأمد، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز “أوريون” التي تم تقديمها الشهر الماضي.

وهذا العام، ارتقى زوكربيرغ أربع مراتب في مؤشر الثروة، مما يعكس النمو المستمر لشركته في سوق التكنولوجيا المتنامي.

الحرة