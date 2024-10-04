اقتصاد وأعمال
بالصور.. والي الشمالية يدشن توزيع الماعز المنتج للأسر الفقيرة بالولاية
دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله الخميس بمزرعة الانتاج الحيواني بدنقلا توزيع الماعز المنتج للأسر الفقيرة بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة العالمية(الفاو) وتنفيذ جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية الشمالية بالتعاون مع المجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والامانة العامة للشؤون الاجتماعية ويستهدف المشروع في مرحلته الأولي توزيع ثلاثة آلاف رأس من الماعز المنتج لعدد 1000 أسرة فقيرة بمحليات دنقلا ومروي والقولد وذلك حسب المسح الاجتماعي الذي تم مؤخرا .
وأكد والي الولاية الشمالية لدي مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة أن المشروع يعتبر من المشروعات المهمة المساهمة في تخفيف حدة الفقر وخدمة الشرائح الضعيفة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر السوداني وتدخلاتها منذ إندلاع الحرب في إستقبال الوافدين وتقديم المساعدات الانسانية لهم بمراكز الايواء المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والامانة العامة للشؤون الاجتماعية والمنظمات الوطنية والاممية بجانب وقوفها مع متضررى الأمطار والسيول ودعم جهود وزارة الصحة في مجابهة الأمراض والأوبئة الناجمة عن فصل الخريف وعلي رأسها وباء الكوليرا وأشار إلي أن الولاية الشمالية تعتبر .
من الولايات الواعدة في جميع المناحي وإنها ستكون سلة غذاء العالم وقبلة مستقبلية في مجال الصحة والبنية التحتية ووجه المجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ومزرعة الانتاج الحيواني بدنقلا كما وجه وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالاهتمام بالبساتين من جانبها أشادت الأمين العام للشؤون الإجتماعية بالولاية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم بجهود ودعم جمعية الهلال الاحمر السوداني وشركائها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي ودورهم الكبير في خدمة فئات وشرائح مجتمع الولاية وفي مجالات صيانة مراكز تنمية المرأة وكفالة الايتام والوقوف مع المتأثرين بالحرب والأمطار والسيول وأكدت أن توصيات الملتقي الجامع لقضايا المرأة في الحرب والسلم الذي أختتم أعماله أمس بدنقلا ركزت على الاهتمام الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة المزارعة بالمحليات في مجالي الزراعة والاستثمار وإنشاء صندوق يعني برفع حوجة المرأة في المجالات كافة والتشبيك بين الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية والمنظمات الوطنية والاممية والجهات الرسمية والشعبية وتوحيد الجهود من أجل الوصول لأكبر عدد من الشرائح المستهدفة .
الي ذلك أوضح الامين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالشمالية دكتور الطيب حبيب الله الطيب أن تدشين مشروع توزيع الماعز المنتج للأسر الفقيرة يمثل بداية الانطلاقة لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشاريع بمزرعة الانتاج الحيواني وإنفتاح المجلس بصورة كبيرة نحو المنظمات والقطاع الخاص لسد الفجوة الموجودة في المنتجات الحيوانية المختلفة خاصة الالبان واللحوم مشيرا الي إستمرار العمل وتنفيذ البرامج والمشروعات مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وجمعية الهلال الاحمر السوداني مضيفا أن كوادر المجلس الفنية قامت باجراءات الحجر البيطري والتأكد من صحة وتعافي الماعز المنتج قبل توزيعه للأسر الفقيرة وجدد المضي قدما في برامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الانتاج الحيواني بدوره إستعرض مدير جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن حامد العمل المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو في توزيع الماعز المنتج والبذور والحدائق المنزلية بجانب البرامج والأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في العديد من المجالات الصحية والغذائية والدعم النقدي المباشر لعدد من الشرائح بعدد من محليات الولاية الشمالية.
سونا
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