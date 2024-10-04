بالصور.. والي الشمالية يدشن توزيع الماعز المنتج للأسر الفقيرة بالولاية

دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله الخميس بمزرعة الانتاج الحيواني بدنقلا توزيع الماعز المنتج للأسر الفقيرة بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة العالمية(الفاو) وتنفيذ جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع الولاية الشمالية بالتعاون مع المجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والامانة العامة للشؤون الاجتماعية ويستهدف المشروع في مرحلته الأولي توزيع ثلاثة آلاف رأس من الماعز المنتج لعدد 1000 أسرة فقيرة بمحليات دنقلا ومروي والقولد وذلك حسب المسح الاجتماعي الذي تم مؤخرا .

وأكد والي الولاية الشمالية لدي مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة أن المشروع يعتبر من المشروعات المهمة المساهمة في تخفيف حدة الفقر وخدمة الشرائح الضعيفة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.