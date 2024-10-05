فنانة: «باقي سنتين وأحقق أحلامي لكن خايفة أموت قبلها»

قالت الفنانة عارفة عبدالرسول إنها لا تخشى الموت لكنها تخشى أن تموت قبل أن تحقق حلمها، وكذلك تخشى اندلاع حرب توقف الحياة فهي لا تعلق على الأحداث السياسية لهذا السبب.

وكتبت عارفة عبدالرسول عبر حسابها على «فيس بوك»: «عرفني الجمهور من أول عمل ليا.. أبواب الخوف إخراج أحمد خالد.. بدأ الناس يقابلوني في المترو عايزين يتصوروا معايا.. قولت بس البلية لعبت.. قامت ثورة يناير اتعطلت كتير ورجعت من الأول ألف على مكاتب الكاستينج مشهد هنا ومشهد هناك وجمهوري بيكبر».

أشارت: «عندي سبعين سنة وناقص على تحقيق أحلامي سنتين وخايفه أموت قبل ماحققه.. لو موت عادي قدر الله وما شاء فعل أنا مش خايفة من الموت.. خوفي الأكبر أن يحصل حرب توقف الدنيا».

أوضحت: «لذلك عمري ما أعلق على بوست سياسي عند أصدقائي اللي بيصرخوا ويحللوا يلاقوني مشيرة فيديو لطيف أو بوست ساخر يفتكروا إني مش متعاطفة وناسية.. الحقيقية أنا باتناسى.. اللهم أحفظ مصر عشان خاطر بنتك الغلبانة».

المصري اليوم