بسبب عادل إمام.. لطفي لبيب يكشف كواليس رفع أجره : زاد «صفر»

تواصلت فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بعقد ندوة للفنان الكبير لطفي لبيب، أحد المكرمين الرئيسيين في دورة المهرجان التي انطلقت أمس الأول، بحفل ضخم بمكتبة الإسكندرية.

حضر الندوة مدير التصوير د.سمير فرج، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، الفنانة سلوى محمد على، الناقد وليد سيف، وإدارها الناقد أحمد سعد الدين.

بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي تضمن شهادات من أصدقاء الفنان لطفي لبيب، أبرزهم محمود حميدة، أشرف زكي، هاني رمزي، إيهاب فهمي، أيمن الشيوي، المخرج سعيد حامد، هالة فاخر.

وتحدث الفنان لطفي لبيب في ندوة تكريمه: أهم عمل في حياتي كان تجربتي في فيلم السفارة في العمارة، أمام الزعيم عادل إمام، وحصلت عنه على أجر 20 ألف جنيه، وبعدها في الفيلم التالي تم زيادة أجري «صفر»، وحصلت على مقابل 200 ألف جنيه.

وشدد لطفي لبيب على أنه تجربته في فيلم «طباخ الرئيس» أيضا محل اعتزاز بالنسبة له مع الفنان خالد زكي، حيث كان حريصا على مداعبة الأخير أثناء التصوير، وهي عادة يحرص عليها دوما في أعماله الفنية.

المصري اليوم