السيسي يستقبل الرئيس الإماراتي في زيارة عمل إلى مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية.

والإثنين الماضي، قال الرئيس السيسي، إن «منطقتنا تمر بمفترق طرق خطير جدًا، الأمر الذي يتطلب مننا الانتباه، والعمل على إيجاد حوار استراتيجي بيننا للوصول إلى حالة تفاهم تجاه مصالحنا التي بالطبع لا تتقاطع مع بعضها البعض».

وأضاف خلال لقائه مع طلاب الأكاديمية العسكرية: «نبذل جهدا كبيرا جدًا حقق جزء من أهدافه مع دول أخرى».

وأوضح أن «لدينا ثوابت في سياساتنا الخارجية، هذه الثوابت تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة سواء قضايا على مستوى الإقليم (الشرق الأوسط) أو على مستوى العالم، ويكون دائما دور إيجابي لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعيدها، دي ثوابت ماشيين بيها في سياستنا الخارجية».

المصري اليوم