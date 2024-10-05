بيومي فؤاد وليلى علوي يتذيلان شباك تذاكر أفلام السينما في مصر

تذيل فيلم جوازة توكسيك، بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، شباك تذاكر أفلام السينما في مصر، أمس الخميس، مكتفياً بإيرادات 3843 جنيه فقط.

يتقاسم بطولة فيلم جوازة توكسيك الفنانة ليلي علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور إنتاج زيد الكردي، وهو الفيلم الذي ينافس ضمن موسم أفلام صيف 2024، في 51 دار عرض.

المصري اليوم