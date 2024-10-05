سهرة حمراء انتهت بجريمة.. موظف البترول سقط في فخ فتاة ليل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية في الجيزة تفاصيل حادثة سرقة موظف بشركة بترول في مدينة 6 أكتوبر، بعد أن قامت فتاة باستدراجه بحجة قضاء سهرة خاصة، حيث تعرض لهجوم من قبل مسلحين قاموا بسرقة أمواله ومتعلقاته تحت تهديد السلاح.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث بدأ عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من الموظف يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه بعد أن خُدع من قِبل فتاة واستُدرج إلى منطقة نائية. بناءً على ذلك، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة التحري وكشف ملابسات الواقعة.

وأظهرت التحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الموظف تعرف على الفتاة واتفق معها على قضاء سهرة خاصة، وتم تحديد موعد ومكان اللقاء. وعند وصوله إلى المكان، تفاجأ بشخصين مسلحين بأسلحة بيضاء قاما بتهديده وسلب كل متعلقاته الشخصية، بما في ذلك مبلغ مالي وهاتفه المحمول، ثم لاذا بالفرار.

توصلت التحريات الى ان الفتاة تبلغ من العمر 25 عاما وشهرتها “زيزي” أوهمت المجني عليه بقضاء سهرة حمراء من اجل استدراجه وتنفيذ باقي المتهمين للجريمة، القي القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدى البلد