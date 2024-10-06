نيللي: “فوازير رمضان” نافذتي إلى قلوب الجماهير بمصر والوطن العربي

صرحت الفنانة القديرة نيللي بأن فوازير رمضان ستظل أعز الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها، حيث عاشت أجمل لحظات حياتها أثناء تصويرها رغم الجهد الكبير المبذول. وأكدت أن الفوازير كانت نافذة مميزة أوصلتها إلى قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.

وأضافت نيللي، خلال ندوة تكريمية ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنها “أشبعت شغفها” كفنانة في تقديم أنواع مختلفة من الفنون مثل التمثيل والغناء والاستعراض على مدار مسيرتها الفنية.

وفي السياق نفسه، وصف الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، نيللي بأنها “أيقونة الدورة الـ40″، مشيرًا إلى أنها فنانة ملتزمة وموهوبة بلا حدود، استطاعت التميز في مختلف الأدوار، متنقلة بين الكوميديا والتراجيديا والاستعراض، ووصفها بـ”الفراشة الجميلة”.

كما أشارت الإعلامية الفلسطينية آلاء كراچا إلى أن نيللي تعد واحدة من أبرز نجمات الاستعراض، حيث ارتبط اسمها بذكريات رمضان في كل بيت عربي بعد تقديمها فوازير رمضان لأكثر من 15 عامًا، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة هذا الشهر، وتركت بصمة واضحة في أذهان جمهورها في الوطن العربي.

تضمنت الندوة عرضا لفيلم تسجيلي حول مسيرة نيللي الفنية وأهم المحطات التي مرت بها، إلى جانب مجموعة مختارة من مشاهد أجمل أفلامها التي تركت بصمة في تاريخ السينما .

شهد الندوة لفيف من الفنانين والإعلاميين وصناع السينما من بينهم: الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عابدين، والفنانة العراقية كلوديا حنا، وإيمان بدر الدين جمجوم، ومدير التصوير سمير فرج.

بوابة روز اليوسف