انجازات قوات الجمارك السودانية تتوالى بضبط 43 كيلو ذهب مهرب

تمكنت مكافحة التهريب بقوات الجمارك بولاية نهر النيل من تحقيق انجازا كبيرا بعد متابعتها الدقيقة وتنفيذها لخطة محكمة بضبط عدد 43 كيلوجرام ذهب مهربة الى خارج البلاد.

السيد مدير عام قوات الجمارك المكلف اللواء صلاح أحمد ابراهيم ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب وبهذه الضبطية الكبيرة والتي تأتي في إطار ادوار مكافحة التهريب الرقابية بولاية نهر النيل والتي تمثل ملتقى طرق وحدود.

من جانبه اكد السيد اللواء ياسر صديق مساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف سعيهم المتواصل لمنع تهريب ثروات البلاد مما يعد هدم وتخريب للاقتصادالوطني، مثمنا الاداء المتميز لقوات المكافحة خلال الفترة الماضية.