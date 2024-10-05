حركة تجارية كبري في عمليات البيع والشراء لصادر الماشية بمحلية الخوي

يشهد سوق إدارية عيال بخيت بمحلية الخوي بولاية غرب كردفان حركة تجارية كبري في عمليات البيع والشراء لقطيع الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها مع إعتماد المصدرين و المنتجين على حركة المعاملات والتحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية في معظم المعاملات وذلك نسبةً لشُح السيولة النقدية .

وقد تباينت أسعار الإبل في السوق ما بين الإرتفاع والنزول ،بينما شهدت أسعار الضأن الحمري استقراراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مع وفرة الصادر بجميع الأصناف و الألوان،عوضاً عن وفرة أصناف الأبقار والماعز، وتنامي حركة البيع والشراء و التداول بين المنتج والمصدر.