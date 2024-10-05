جرائم وحوادث
مقتل واصابة (10) مدنيا بقصف المليشيا المتمردة على مناطق بأم درمان
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عبدالرحمن عن إصابة ووفاة (10) مدنيا مساء أمس الجمعة حيث بلغت الوفيات (3) حالات من بينهم طفلتين بحي العمدة و(7) إصابات يتلقون العلاج حاليا بمستشفى النو اثر قصف المليشيا المتمردة للأحياء السكنية بالثورات وامبدة وام درمان القديمة ولم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات.
يذكر ان التدوين طال عدد من حارات الثورة وأمبدة ومنطقة ام درمان القديمة.
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