قرقاش: زمن الميليشيات كلّف العرب كثيرا ويجب العودة للدولة الوطنية

دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إلى “ضرورة استعادة مفهوم الدولة الوطنية” كحل وحيد لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة العربية، معتبرا أن “زمن الميليشيات.. كلّف العرب كثيرا”.

وقال قرقاش في منشور عبر منصة “إكس”، الجمعة، إنه “في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها”.

وأضاف أن “زمن الميليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية، كلّف العرب كثيرا وأثقل كاهل المنطقة”، مشددا على أن المستقبل يكمن في “الأمن والسلام والازدهار، بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه”.

وفي منشور آخر، حذر المسؤول الإماراتي من خطورة الوضع الراهن في المنطقة، مشيرا إلى تصاعد حدة التوترات و”خروجها عن السيطرة”.

وأضاف، الخميس، أن هذا التصعيد يهدد “بانتشار العنف والفوضى وخسارة المزيد من الأرواح”.

ودعا قرقاش إلى ضرورة وقف الحرب في غزة ولبنان كخطوة أولى نحو الحل، مؤكدا على أهمية “خفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف”.

وختم منشوره بالتأكيد على أن “حل الدولتين” يبقى “حجر الزاوية لوقف مسلسل الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وذلك بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل قالت إنه يأتي “ردا” على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في يوليو بطهران في ضربة نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي بضربة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودفع تهديد إسرائيل بالرد على هذه الضربة الصاروخية بالمسؤولين الدوليين إلى البحث عن وسائل لتجنب اندلاع حرب إقليمية شاملة.

في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها. زمن المليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيراً وأثقل كاهل المنطقة المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 4, 2024

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