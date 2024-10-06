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السيسي يصدّق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين محمد الطودي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.
صرح بذلك السفير الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
بوابة الأهرام
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