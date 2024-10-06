بالصور.. نجوم السينما العالمية في زيارة خاصة إلى مكتبة الإسكندرية

زار وفد من نجوم السينما العالمية مكتبة الإسكندرية يوم السبت، وضم الوفد ممثلين من دول عديدة مثل فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بولندا، الكويت، والجزائر. جاءت الزيارة بهدف التعرف على المكتبة باعتبارها معلماً ثقافياً وحضارياً مهماً في مصر والعالم.

وخلال جولتهم التفقدية، اطلع الوفد على مختلف أقسام المكتبة، وزاروا قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي تقدمها المكتبة. كما زاروا مطبعة بولاق، وكسوة الكعبة المشرفة، والمعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات. واختتموا زيارتهم بحضور عرض بانورامي عن الحضارات.

وفى نهاية الجولة أشاد الفنانون بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كنوز ثمينة ومتاحف قيمة ومعارض متنوعة، بالإضافة إلى الكتب والمراجع والدوريات والمشروعات الرقمية التي تخدم القراء والباحثين والزوار بصورة متميزة وعصرية تجعل من مكتبة الإسكندرية مركزًا هامًا للإشعاع الثقافي والتنويري.

بوابة الأهرام