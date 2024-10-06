“الأستاذ”.. منى زكي تحيي ذكرياتها مع الفتى الأسمر أحمد زكي

استعادت الفنانة منى زكي ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، ونشرت عبر خاصية ستوري صورة لها مع الراحل أحمد زكي من فيلم “أيام السادات”.

وعلقت منى زكي عبر حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام على الصورة قائلة: “ألف رحمة ونور على روح الأستاذ”.

وقدم الفنان الراحل أحمد زكي عام 2001، واحدًا من أهم مشاريعه السينمائية بفيلم “أيام السادات”، حيث جسد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وكان منتجًا للفيلم، وشارك في كتابته أيضًا.

وتعاونت الفنانة منى زكي في الفيلم مُجسدة شخصية السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل بمرحلة الشباب، وهو الدور الذي استكملته بعد ذلك الفنانة ميرفت أمين خلال أحداث الفيلم.

وتناول الفيلم قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات من خلال سرد مشوار حياته من البداية وحتى حادث اغتياله في المنصة، وذلك على مدار أربعين عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية، وجاء الفيلم من إخراج محمد خان، وسيناريو وحوار أحمد بهجت، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين.

بوابة الأهرام