سقوط شركة إلحاق عمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة – صورة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من ضبط شخصين في القاهرة بتهمة الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بادعاء قدرتهم على توفير فرص عمل لهم في الخارج.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين، والذي لديه سجل جنائي، قام بإنشاء وإدارة شركة غير مرخصة في محافظة القاهرة، بهدف الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهداف الشركة المشار إليها، ليتبين هروب صاحبها، فيما تم ضبط المدير المسؤول وموظف آخر، وكلاهما متورط في القضية، وأحدهما لديه سجل جنائي.

وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدرى “الآيس، الحشيش الصناعى” – عدد من جوازات السفر “خاصة بالمواطنين” – عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 1 أكلاشيه – 3 دفتر استلام نقدية – وحدة معالجة – 2 هاتف محمول “للتواصل مع العملاء”- مبلغ مالى “من متحصلات النشاط الإجرامى”).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام