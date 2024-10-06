عقوبات على الخطوط الجوية القطرية والسعودية… فما السبب؟

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية فرض غرامات على شركة الخطوط الجوية السعودية وشركة الخطوط الجوية القطرية و8 شركات طيران محلية وأجنبية أخرى لانتهاكها قانون الطيران في كوريا الجنوبية.

وأوضحت وكالة “يونهاب” أن كوريا الجنوبية فرضت غرامة قدرها 100 مليون وون (ما يعادل 75,500 دولار أمريكي) على شركة الخطوط الجوية السعودية لتعليق رحلاتها التي تربط بين “إنتشون” والرياض دون إذن مسبق من سلطات الطيران.

يشار إلى أن شركة الطيران السعودية كانت قد حصلت على موافقة لتسيير 3 رحلات أسبوعية على هذا الخط من مارس/ آذار الماضي حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولكنها لم تقم بتسيير هذه الرحلات منذ 27 يونيو/ حزيران.

ويلزم قانون أعمال الطيران في كوريا الجنوبية على جميع شركات الطيران التي تشغل رحلات إلى المطارات المحلية باتباع خطة عمل معتمدة من الوزارة لا يسمح بتغييرها، مثل تعليق الرحلات، إلا بموافقة الوزارة.

في السياق ذاته، أفادت وزارة النقل الكورية الجنوبية بفرض غرامة قدرها 150 مليون وون على شركة الخطوط الجوية القطرية لانتهاكها قواعد تأجير الطائرات في تشغيلها لطائرات الشحن على الخط بين “إنتشون” والدوحة في العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها واصلت تصدّر قائمة شركات الطيران عالميا في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي، محققة نسبة 88.12% في انضباط رحلات المغادرة، و 88.15% في انضباط رحلات الوصول، حسبما نقل موقع “أرقام”.وأضافت الشركة السعودية في بيان لها، أنه تم تشغيل 16.50 ألف رحلة لوجهاتها التي تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات.من جانبه، أشار مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر، إلى أنه تم وضع الانضباط في المواعيد هدفاً رئيسياً لكافة منسوبي السعودية لارتباطه المباشر برضا الضيوف، الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة، مضيفاً أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي.

وكالة سبوتنيك