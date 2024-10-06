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وزارة التربية والتوجيه بجنوب كردفان تقرر إلغاء عطلة السبت
عقدت وزارة التربية والتوجيه بجنوب كردفان مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه حول ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام ٢٠٢٣م و المعلن انعقادها الثامن والعشربن من شهر ديسمبر ٢٠٢٤م .
واكدت الاستاذة فاطمة قمر اسماعيل فى المؤتمر الصحفي ان حكومة الولاية متمثلة في وزارة التربية والتوجيه قد اكملت جاهزيتها وترتيباتها الإدارية والفنية والامنية حول عقد الامتحانات فى الزمان والوقت المحدد .
وقالت ان الوزارة عكفت وظلت مهتمة منذ وقت مبكر بقضية التعليم لذلك تم حصر وتسجيل الطلاب الوافدين والنازحين للعام٢٠٢٣م. موضحة ان عدد الطلاب الجالسين لهذا العام بلغ(٩٨٣٦) وعدد المراكز( ٩٧ ) و عدد الطالبات (٥٩١٤) والبنين ( ٣٩١٢) كاشفة عن التنسيق المحكم مع المنظمات ومفوضية العون الانساني ولحنة اسناد التعليم حول توفيق اوضاع النازحين بالمدارس وتفريغها حتى يتثنى للمعلمين مزاولة الدراسة وتكثيف الكورسات بجانب الصيانة والتأهيل و الاجلاس والمستلزمات الدراسية. و نوهت إلي فتح المدارس للمعلمين اعتبارا من السابع من شهر اكتوبر والتلاميذ في الثاني عشر منه .
وقالت فاطمة ان بقية الفصول تفتح بالتدرج. مشيرة إلي التوصل إلي تفاهمات حول استحقاقات العاملين بالتعليم مع اللجنة المطلبية للعاملين فى كيفية ايفاء المالية الولائية والاتحادية بسداد الاستحقاقات.
فيما كشف المدير العام لوزارة التربية والتوجيه عبدالحميد هارون طوه ان الامتحانات تعقد برئاسة المحافظات وتجميع الطلاب فقط فى المحافظات التى تحت سيطرة الحكومة.واضاف قائلا ان الادارة قامت بمسح وتحديد المدارس وجارى المساعى مع شركاء العملية التعليمية والتربوية لترحيل النازحين بالمدارس لمواقع اخرى تليق بهم حتى لا يتضرروا اكثر. مناشدا المعلمين واولياء امور الطلاب الجالسين ولجنة اسناد التعليم لاسيما ابناء الولاية بالداخل والخارج بدعم والوقوف حتى يظفر طلابنا بمستوى مشرف وتحقيق نسبة عالية من النجاح والتفوق.
سونا
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