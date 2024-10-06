وزارة التربية والتوجيه بجنوب كردفان تقرر إلغاء عطلة السبت

عقدت وزارة التربية والتوجيه بجنوب كردفان مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه حول ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام ٢٠٢٣م و المعلن انعقادها الثامن والعشربن من شهر ديسمبر ٢٠٢٤م .

واكدت الاستاذة فاطمة قمر اسماعيل فى المؤتمر الصحفي ان حكومة الولاية متمثلة في وزارة التربية والتوجيه قد اكملت جاهزيتها وترتيباتها الإدارية والفنية والامنية حول عقد الامتحانات فى الزمان والوقت المحدد .

وقالت ان الوزارة عكفت وظلت مهتمة منذ وقت مبكر بقضية التعليم لذلك تم حصر وتسجيل الطلاب الوافدين والنازحين للعام٢٠٢٣م. موضحة ان عدد الطلاب الجالسين لهذا العام بلغ(٩٨٣٦) وعدد المراكز( ٩٧ ) و عدد الطالبات (٥٩١٤) والبنين ( ٣٩١٢) كاشفة عن التنسيق المحكم مع المنظمات ومفوضية العون الانساني ولحنة اسناد التعليم حول توفيق اوضاع النازحين بالمدارس وتفريغها حتى يتثنى للمعلمين مزاولة الدراسة وتكثيف الكورسات بجانب الصيانة والتأهيل و الاجلاس والمستلزمات الدراسية. و نوهت إلي فتح المدارس للمعلمين اعتبارا من السابع من شهر اكتوبر والتلاميذ في الثاني عشر منه .

وقالت فاطمة ان بقية الفصول تفتح بالتدرج. مشيرة إلي التوصل إلي تفاهمات حول استحقاقات العاملين بالتعليم مع اللجنة المطلبية للعاملين فى كيفية ايفاء المالية الولائية والاتحادية بسداد الاستحقاقات.