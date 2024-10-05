سياسية

والي الخرطوم: الولاية مهتمة للغاية باستدامة عمل التكايا وتقديم الدعم لها

2024/10/05
والي الخرطوم المكلف.jpg
والي الخرطوم المكلف

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية مهتمة للغاية باستدامة عمل التكايا وتقديم الدعم لها باعتبارها من الأوعية المهمة التي توفر الطعام للمواطنين الذين لم يغادروا الولاية وقال لدى تفقده اليوم لتكايا منطقة أمدرمان القديمة يرافقه الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ان التكايا ساعدت المواطنين الذين عادوا لامدرمان في الإستقرار معلنا أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا مع تزايد أعداد الوافدين من الولايات الأخرى ما يتطلب توجيه المزيد من الدعم والمواد الغذائية مشيداً في هذا الصدد بالخيرين داخل وخارج البلاد في دعمهم للتكايا وقال أن الولاية أنشأت ادارة لادارة للتكايا تقوم حالياً بحصر التكايا وحصرت حتى الآن أكثر من (500) تكية وذلك في إطار إعداد قاعدة بيانات تمهيدا لوضع برنامج لدعم التكايا.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/10/05