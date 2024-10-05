والي الخرطوم: الولاية مهتمة للغاية باستدامة عمل التكايا وتقديم الدعم لها

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية مهتمة للغاية باستدامة عمل التكايا وتقديم الدعم لها باعتبارها من الأوعية المهمة التي توفر الطعام للمواطنين الذين لم يغادروا الولاية وقال لدى تفقده اليوم لتكايا منطقة أمدرمان القديمة يرافقه الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ان التكايا ساعدت المواطنين الذين عادوا لامدرمان في الإستقرار معلنا أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا مع تزايد أعداد الوافدين من الولايات الأخرى ما يتطلب توجيه المزيد من الدعم والمواد الغذائية مشيداً في هذا الصدد بالخيرين داخل وخارج البلاد في دعمهم للتكايا وقال أن الولاية أنشأت ادارة لادارة للتكايا تقوم حالياً بحصر التكايا وحصرت حتى الآن أكثر من (500) تكية وذلك في إطار إعداد قاعدة بيانات تمهيدا لوضع برنامج لدعم التكايا.

سونا