شمال كردفان: ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل

قام مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله، بزيارة لرئاسة شرطة الولاية، حيث أشاد بالإنجاز الذي حققته إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المختلفة بحوزة أحد المتهمين في أحياء السلام والقادسية غرب مدينة الأبيض. وأثنى على يقظة ومهنية الإدارة وانتشارها المتميز بمدينة الأبيض، مشيدًا بالإنجازات المستمرة التي تحققها، وحثهم على مواصلة الجهود لمكافحة كافة أشكال الجريمة في نطاق اختصاصهم.

من جانبه، أوضح النقيب شرطة مهند عوض، قائد العملية، أنه بناءً على معلومات دقيقة ورصد متواصل، تمكن الفريق المختص من القبض على المتهم في أحياء القادسية والسلام، وبحوزته كميات من مستحضرات التجميل المتنوعة. وتم فتح بلاغ ضده تحت المادة 174 من القانون الجنائي.