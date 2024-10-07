أشرف زكي يعلن تكريم أحمد راتب ويحيى الفخراني في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أسماء المكرمين في الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وهم: الفنان الراحل أحمد راتب، والدكتور يحيى الفخراني، والمخرج سمير العصفوري، وسلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أحد فنادق القاهرة للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان.

حضر المؤتمر عدد من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، إضافة إلى رئيس المهرجان، الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيوني، ونائبة مدير المهرجان، منه بدر تيسير.

ويشارك في المهرجان 25 عرضًا مسرحيًا، هي: “بلاك” إخراج تغريد عبد الرحمن، و”بيت اللعبة” إخراج محمد فريد، و”العشاء الأخير” إخراج إياد أمين، و”العرض مستمر” إخراج أحمد الرمادي، و”إليستيس” إخراج مارك نبيل، و”طار فوق الجميع” إخراج محمد صقر، و”يوم سعيد جدًا” إخراج عبد الله صابر، و”الشك” إخراج أحمد حتحوت، و”الزواحف” إخراج محمد شحاتة، و”سقوط حر” إخراج محمد فرج الخشاب، و”إيه كلاس” إخراج محمود سليمان،

و”الزائر” إخراج جاسمن أحمد، و”مغلق للتحسينات” إخراج أنس سمير، و”ابن الشدة” إخراج أحمد عبد الجواد، و”بنت القمر” إخراج إسراء أحمد، و”الشقة” إخراج يوركا، و”السر” إخراج محمد عبدالوارث، و”11:11″ إخراج محمد علاء، و”الناس اللي في الثالث” إخراج علاء الوكيل، و”12:12″ إخراج يوسف الأسدي، و”آل ويلر” إخراج أمنية حسن، و”رغبة تحت شجرة الدردار” إخراج مارتينا عادل، و”كارمن” إخراج عمر محمد الحسيني، و”مسرح الحياة” إخراج بدر الأحمدي، و”غرباء تمامًا” إخراج مينا نبيل.

بوابة الشروق