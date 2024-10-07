اليوناني «أغنية الماعز» أفضل فيلم طويل بالدورة 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

حصد الفيلم اليوناني “أغنية الماعز” للمخرج أندريا جاكيموسكي جائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وفاز الممثل التونسي مجد مستورة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “وراء الجبال”، بينما نالت الممثلة التونسية أمينة بن إسماعيل جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “المابين”. كما حصل مدير التصوير ديفيد فلاستيس على جائزة أفضل تصوير عن الفيلم المصري الإيطالي “العنزة”.

جائزة أفضل سيناريو ذهبت للكاتبة جيلينا بالجان عن الفيلم الكرواتي “الاحتفال”، فيما فاز المخرج الكرواتي برونو أنكوفي بجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم.

واختتمت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الأمير أباظة، في حفل أقيم مساء السبت.

شهد الحفل حضور عدد من النجوم والسينمائيين، واستعراضا فنيا بعنوان “عايشين”، وهو فكرة وإخراج محمد مرسى، وتصوير استعرضات محمد ميزو، والماده الفليمية والجرافيك محمد المئموني، والمخرج المنفذ مهند مخاطر، وفرقة محمد ميزو الاستعراضية، وإضاءة تامر صبري، وصوت محمد أمين، وفكرة الاستعراض قائمة على فكرة الأفلام الرومانسية.

بوابة الشروق