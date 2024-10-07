ضبط عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم في منطقة عين شمس، قام بتزوير مستندات رسمية مستخدماً مسكنه كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.

وخلال عملية القبض، تم العثور بحوزته على مجموعة من التوكيلات الرسمية الفارغة، وخاتم مزور يحمل شعار الجمهورية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وجهاز كمبيوتر مع ملحقاته الخاصة بالطباعة.

واعترف المتهم بتورطه في تزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الشروق