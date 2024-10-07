مصر.. التحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراء للأديان

أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق في البلاغات المقدمة من عدد من الأشخاص بشأن نشر ديوان شعري يحتوي على عبارات تُعد اعتداءً على الذات الإلهية وازدراءً للأديان.

وبعد مراجعة النيابة العامة المصرية للديوان الشعري المُبلغ عنه عبر الإنترنت، تبين احتواؤه على تلك العبارات المسيئة. وقد أمرت النيابة العامة بإجراء تحريات الشرطة حول الواقعة، وتكليف لجنة مختصة من الأزهر الشريف بفحص محتوى الديوان، مع استمرار التحقيقات في القضية.

بوابة الشروق