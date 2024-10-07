بمشاركة هاني عابدين .. وجه السودان الموسيقي يطل من مؤسسة العويس في دبي

تألق مبدعون ومثقفون سودانيون في عرض فنون الغناء السوداني على مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي التي نظمت مساء الجمعة محاضرة فنية بعنوان «الموسيقى السودانية.. الوحدة في التنوع». تخللت المحاضرة نماذج أدائية بصوت المطرب الشاب هاني عابدين ومشاركة سعد الدين الطيب (بيانو)، ولؤي عبدالعزيز(كمان)، وأشرف عوض (عود)، وأبوبكر عبدالوهاب (إيقاع).

وقدم الناقد مصعب الصاوي تعريفاً موسعاً عن كل لون غنائي في المحاضرة التي أدارها د. راشد مصطفى بخيت.

حضر الأمسية د. فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعدد كبير من أبناء الجالية السودانية والشخصيات الثقافية العربية الذين تفاعلوا مع أنماط الموسيقى المعبرة عن صنوف الحياة اليومية.

تنقل مصعب الصاوي، الناقد الدرامي المتخصِّص والمنتج البرامجي في مجالات الاتِّصال المرئي والمسموع، ومعد ومقدم برنامج «أغاني وأغاني» في قناة «النيل الأزرق»، بين نُوتات الموسيقى والغناء في السودان، جذورها ومصادرها والمؤثِّرات التي عمَلت على تشكيلها نغماً وإيقاعاً، راصداً قوساً واسعاً من التنوع التراثي. واشتملت المحاضرة على جملة من أشكال التعبير الغنائي التي تزاوج بين الفولكلور والموسيقى الحضرية.

وصدح المغني الشاب هاني عابدين بأغنيات حاضرة في الذاكرة الشعبية ورددها الجمهور معه، مازجاً بين الأعمال التراثية والموسيقى العصرية.

وفي ختام الأمسية، قدمت د.فاطمة الصايغ، يرافقها إبراهيم الهاشمي، شهادات تقدير للمشاركين وعبرت عن تقدير المؤسسة لهذا النوع الأصيل من الفن الذي يعكس وجهاً حضارياً من وجوه الثقافة العربية الغنية والمتنوعة.

صحيفة الخليج