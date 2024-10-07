تركيا ترغب في الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والكهرباء في السودان

ومن جانبه أبدى السفير التركي فاتح يلديز رغبة بلاده في الاستثمار في السودان في الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط وخطوط الانابيب وبعدها الانتقال من التعاون في المشروعات الي التعاون الاستراتيجي معدداً الخبرات التركية الطويلة في هذه المجالات مبدياً اهتماماً كبيراً بدخول تركيا في الكهرباء والغاز الطبيعي موضحاً ان تركيا لديها خطط استراتيجية كبيرة للاستثمار في السودان في مجالات الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي بجانب التعاون في المجالات الاقتصادية الاخرى موكداً انه سيقوم بتنسيق الجهود مع الشركات التركية والفنيين في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا وتبادل الزيارات بين تركيا والسودان للمزيد من التنسيق حتى تتكلل بالتعاون التام بين البلدين. مشيراً الي عمق العلاقات السودانية التركية والتعاون القديم بين البلدين إلا أنها في مجال الطاقة زادت في الفترة الاخيرة في دارفور ودخول البارجه التركية في بورتسودان وتتطلع تركيا الي المزيد من الاستثمار في السودان في الكهرباء بانواعها المختلفة التوليد والتوزيع والطاقات المتجددة بالإضافة الي العمل في الغاز الطبيعي والمعادن والعمل على تطوير العلاقات حتى تعود الفائده على الجانبين لاقصى حد ممكن متوقعاً زيادة التعاون بشكل أكبر بعد توقف الحرب .

سونا