نائب والي كسلا يلتقي لجنة الموارد المعدنية بريفي كسلا

اطلع نائب والي كسلا المكلف، الأستاذ عمر عثمان، خلال لقائه بأعضاء لجنة الموارد المعدنية والإسناد المجتمعي بمحلية ريفي كسلا، برئاسة المهندس محمد إبراهيم محمد، الرئيس المناوب للجنة، على خطوات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، وتضم عددًا من اللجان الفرعية المتخصصة، بما في ذلك اللجنة الفنية لأبحاث الجيولوجيا، إلى جانب ممثلين من المجتمعات المحلية.

واستعرض رئيس اللجنة الإمكانيات والموارد الكبيرة التي تتمتع بها محلية ريفي كسلا، وخاصة في مجال الذهب، مما يعتبر دافعًا للتعدين الأهلي والاستثمار. وأشار إلى أن اللجنة قامت بإجراء مسح للموارد المعدنية في المنطقة الشمالية الشرقية لمحلية ريفي كسلا، حيث أسفرت النتائج عن مؤشرات إيجابية، مؤكدًا أن المحلية ستكون رافدًا اقتصاديًا للولاية وللاقتصاد الكلي للبلاد.

من جانبه، أكد نائب الوالي على أهمية اللجنة في تسليط الضوء على الموارد المعدنية التي تذخر بها المحلية. ودعا إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي في جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز الانفتاح على المجتمع، من خلال الاستفادة من الموارد المعدنية لتحسين الخدمات المحلية لصالح المواطنين.

سونا