«فخور باختياركم لي».. تامر حسني يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة في الإسكندرية

روّج الفنان تامر حسني لحفله القادم في محافظة الإسكندرية، حيث وجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة يعبر فيها عن امتنانه لاختيارهم له لمشاركتهم حفل تخرجهم.

ونشر حسني عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” قائلاً: “حبايب قلبي طلاب ثانوية عامة إسكندرية، جيل بيتخرج وبيتكرم وجيل جديد طالع. فخور باختياركم ليا علشان أكون معاكم في لحظة تخرجكم إن شاء الله يوم 18 أكتوبر في إسكندرية بحديقة أنطونيادس”.

وأضاف: “أنا عارف قد إيه لحظة التخرج دي مهمة في حياتكم، لأنها بداية مرحلة جديدة من العلم والحياة. ربنا يحفظكم ويقويكم وتكونوا جيل ناجح ومثقف يشرف مصر وأهاليكم اللي تعبوا فيكم طول حياتهم”.

‎واستكمل: «ناجحين وقدها وقدود طول العمر يارب، وشكرًا جداً جداً جداً على كلامكم الجميل في حقي كل الحب والتقدير لشعب إسكندرية الطيب الجدع».

المصري اليوم