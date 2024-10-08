لطفي لبيب: حرب أكتوبر نصر ساحق على إسرائيل وعملية «طوفان الأقصى» هزيمة منكرة

أكد الفنان الكبير لطفي لبيب أنه كتب سيناريو فيلم «الكتيبة 26» بعد انتهاء حرب أكتوبر، موضحًا أن السيناريو جاهز منذ عام 1975 ويستند إلى قصة حقيقية بالكامل عن عبور الجيش المصري لقناة السويس وتحقيق النصر. وأضاف أن الفيلم يسرد القصة بداية من انطلاق القطار من كوبري الليمون في رمسيس بالقاهرة وحتى تحقيق مفاوضات السلام.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أوضح لبيب أن الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر إما كانت تذكارية أو مختصرة لأحداث الحرب. لكنه أكد أن فيلمه يتناول تفاصيل حرب أكتوبر منذ اللحظة الأولى وحتى نهايتها، مشيرًا إلى أنه شارك في الحرب ضمن صفوف الجيش الثالث الميداني.

ونوه بأنه كان عسكري مجند بالجيش المصري وشارك في الحرب، مؤكدًا أن 6 أكتوبر هو النصر الساحق و7 أكتوبر هزيمة منكرة بينهما 50 عام، متابعًا: «إسرائيل دولة قوية وليست سهلة وعند اقتحام غزة ولبنان وتقصف سوريا والعراق وضرب الحوثيين.. احنا الجيش المصري هزمناهم.

المصري اليوم