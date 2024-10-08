تزامنًا مع حرب أكتوبر.. أشرف عبدالباقي يفاجئ الجمهور بصورة من الخدمة العسكرية

احتفل النجم أشرف عبدالباقي، بمناسبة يوم السادس من أكتوبر بطريقة مختلفة وذلك بنشر صورته أثناء فترة خدمته العسكرية.

وعبر عبدالباقي عن سعادته بهذه المناسبة التي يفخر بها كل المصريين، بعدما نشر صوته عبر «انستجرام» إذ علق عليها قائلًا: «النهاردة 6 أكتوبر كل سنة وكل مصر بخير جندي مجند أشرف أحمد عبدالباقي».

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف عبدالباقي كانت من خلال مسلسل«جولة أخيرة» والذي شارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

المصري اليوم