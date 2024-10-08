جرائم وحوادث
“الأمن البيئي” بالمدينة المنورة يضبط مقيمًا لاستغلاله الرواسب
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
جريدة المدينة
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