الرياض تحتضن “مهرجان الغناء بالفصحى 4” يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل

أعلنت هيئة الموسيقى عن إقامة النسخة الرابعة من مهرجان الغناء بالفصحى، الذي سيُعقد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل.

وسيشارك في المهرجان، ستة من أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث سيتمكن الجمهور من حضور الفعالية من خلال التذاكر التي سيتم الإعلان عن تفاصيل شرائها قريبًا.

ويأتي المهرجان احتفاءً بجماليات اللغة العربية الفصحى، وتكريمًا للألحان العربية الأصيلة، كما ستتضمن الأمسيات الغنائية باقة مختارة من الأعمال التي تمزج بين روعة الكلمات العربية الفصيحة، والألحان المتنوعة المستوحاة من المقامات العربية التقليدية, كما يعكس هذا المهرجان التزام هيئة الموسيقى بتنظيم فعاليات موسيقية ثقافية متنوعة، تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية الفصحى في المشهد الثقافي، والاحتفاء بها من خلال إبداع فني يربط بين الموسيقى والثقافة، محليًا وعربيًا.

جريدة المدينة