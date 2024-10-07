شاهد بالفيديو.. زواج شاب مصري من فتاة سودانية يتصدر الترند على مواقع التواصل

تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الترند, على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي السودانية والمصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جانب من حفل زواج لشاب مصري من فتاة سودانية.

الزواج الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة تم وسط طقوس سودانية خالصة, حيث ظهر العروسين بأزياء “الجرتق”, وهي عادة ملازمة لكل الأعراس السودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين