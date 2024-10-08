“يوتيوب” يقدم ميزات طال انتظارها

يطرح “يوتيوب” تحديثًا رئيسيًا لمنصته “Shorts”، سيسمح لصناع المحتوى بتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، ما يمنحهم مزيدًا من المرونة لسرد القصص والتواصل مع جماهيرهم بطرق أعمق.

ويمثل هذا التغيير، الذي سيكون متاحًا بدءًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحولًا في كيفية إنشاء المستخدمين واستهلاك المحتوى على “يوتيوب Shorts”، الذي ركز في البداية على مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 60 ثانية.

ميزة مطلوبة بشدة

ويعد الحد الأقصى الجديد البالغ ثلاث دقائق ميزة مطلوبة بشدة، ما يمنح صنّاع المحتوى مزيدًا من المرونة لسرد القصص والتواصل مع جماهيرهم بطرق أعمق.

أما في السابق، فقد ركز “يوتيوب Shorts” على مقاطع الفيديو السريعة والجذابة التي كانت عادةً أقل من دقيقة. وساعدت هذه الفيديوهات القصيرة موقع “يوتيوب” على التنافس مع منصات أخرى مثل “تيك توك” و”إنستغرام Reels”. ومع ذلك، تتطور المنصة الآن لدعم الفيديوهات الأطول، ما يمنح المبدعين مساحة أكبر لتطوير محتواهم.

بالإضافة إلى الفيديو الأطول، يقدم يوتيوب العديد من الميزات الجديدة لجعل إنشاء المحتوى أكثر متعة وجاذبية.

وإحدى الأدوات المثيرة للاهتمام هي القدرة على استخدام القوالب، إذ تتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة مزج وإنشاء مقاطع الفيديو بسهولة من خلال النقر على زر “إعادة المزج” في مقطع فيديو قصير وتحديد “استخدام هذا القالب”. وهذا يجعل من السهل على المبدعين إنشاء فيديو وإضافة لمستهم الشخصية عليه.

طرق جديدة للتعبير

تحديث آخر سيُطرح في الأشهر المقبلة وهو دمج المزيد من محتوى “يوتيوب” في الفيديوهات القصيرة. وسيتمكن المبدعون قريبًا من استخدام مقاطع فيديو “يوتيوب” المختلفة، بما في ذلك مقاطع الفيديو الموسيقية، لإنشاء فيديوهاتهم القصيرة. وستسمح هذه الميزة بمزيد من الإبداع والتواصل مع عالم يوتويب الأوسع.

علاوة على ذلك، سيُدمج أيضًا نموذج الفيديو المتقدم من “Google DeepMind” في “Shorts” في وقت لاحق من هذا العام، ما يوفر للمبدعين خلفيات فيديو أكثر قوة ومقاطع مستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من الحصول على معاينة لما يقوله الأشخاص في التعليقات مباشرة من موجز “Shorts”، ما يعزز التفاعل مع المجتمع.

وتهدف هذه التحديثات إلى جعل “يوتيوب Shorts” تجربة أكثر غامرة وقابلة للتخصيص لكل من المبدعين والمشاهدين، ما يوفر طرقًا جديدة للتعبير عن الإبداع والتفاعل مع المنصة.

إرم