شرطة الشارقة تضبط 4 كغم من الورق المشبع بمادة مخدرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط طرد يحتوي على أربعة كيلوغرامات من الورق المشبع بمادة مخدرة، كان مرسلاً إلى شخص داخل الدولة بهدف ترويجه.

وأوضح العقيد ماجد سلطان العسم، مدير الإدارة، أنه تم تلقي معلومات تشير إلى تورط شخص في أنشطة تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها. وبناءً على هذه المعلومات، تم تشكيل فريق متخصص لمتابعة المشتبه فيه والتحقق من علاقاته المحتملة بعناصر داخلية أو شبكات خارجية متورطة في تجارة المخدرات.

وأشار إلى أن التحريات أظهرت تعاون المشتبه به مع خمسة آخرين من جنسيات آسيوية مختلفة لترويج المخدرات داخل الدولة، وتبين ارتباطهم بشبكات خارجية. وبعد جمع الأدلة وتفتيش مساكنهم، تم العثور على كميات متنوعة من مخدر الحشيش جاهزة للتعاطي والترويج، بالإضافة إلى أوراق بحجم A4 مشبعة بمادة مخدرة.

وأكد أن المشتبه فيهم استخدموا أساليب تمويه لإبعاد الشبهات، إلا أن الخبرة الأمنية والفحص الدقيق لفريق مكافحة المخدرات أسفرت عن كشف المواد المخدرة وإحباط محاولة ترويجها.

وذكر أنه من خلال متابعة التحقيقات وجمع المعلومات، جرى اكتشاف طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية عبر شركة شحن، موجه باسم أحد المشتبه فيهم، وعند فتحه تبيّن أنه يحتوي على أظرف مغلقة تضم دفاتر من أوراق A4 المخصصة للرسم أو الكتابة، وبعد الفحص تبين أنها مشبعة بمخدر «السبايس».

ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز التعاون المستمر مع الجهات الأمنية، والإسهام في ضبط المجرمين الذين يسعون لاستهداف شباب الوطن، والتأثير سلباً على كيان الأسر عبر ترويج هذه السموم.

صحيفة الإمارات اليوم