ليلى علوي تجسد شخصية أم متسلطة في فيلم “آل شنب”

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بتجربة فيلم “آل شنب”، الذي من المقرر عرضه في دور السينما نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن أحداث الفيلم مميزة وستنال إعجاب الجمهور. وأوضحت أنها تؤدي دور أم متسلطة خلال أحداث الفيلم.

وفي تصريح لها اليوم الاثنين، ذكرت ليلى علوي أنها شعرت بالانجذاب للعمل بمجرد قراءة السيناريو، نظراً لتميز المعالجة الدرامية للأحداث، ولأن قصة الفيلم تختلف تماماً عن أي تجربة سابقة قدمتها.

وأشارت إلى أنها تجسد في الفيلم دور أم متسلطة على ابنتها، التي تؤدي دورها الفنانة أسماء جلال، مضيفة أن طبيعة الأحداث دفعتها للموافقة على المشاركة دون تردد، خاصة أن الفيلم يتناول قصة عائلة تمر بمواقف وتفاصيل تخلق أجواء كوميدية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت حيث يحكي الفيلم قصة “ليلى” امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي هذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربع شقيقات وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

بوابة روز اليوسف