أوهمها بعلاجها نفسيا .. السجن المشدد 10 سنوات لشخص ابتز ربة منزل

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حكماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على شخص أدين بابتزاز ربة منزل وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب، عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود وقائع القضية رقم 16882 لسنة 2023 جنايات البداري إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها “سمر. ج. س.”، 57 عاماً، مقيمة في فيصل، قسم الهرم بمحافظة الجيزة، إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أفادت بتعرضها للابتزاز من قِبل أحد الأشخاص عبر تطبيق “واتساب”، والذي طالبها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بوابة روز اليوسف