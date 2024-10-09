شمس الكويتية تدعم لبنان بـ«حوار بين فيروز وزياد الرحباني»

تتميز الفنانة شمس الكويتية بشخصيتها العفوية وقدرتها على التعبير عن آرائها بجرأة، بالإضافة إلى دفاعها المستمر عن قناعاتها.

تواصل شمس دعم لبنان وفلسطين في صراعهما المستمر مع إسرائيل، رغم المضايقات التي تواجهها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤخراً، أعلنت شمس في مقطع فيديو مصور عن إطلاق أغنية جديدة دعماً للبلدين العربيين، وأكدت على رفضها التنازل عن مبادئها، رغم إغلاق صفحة “أضواء” الخاصة بها على تطبيق “سناب شات” لفترة قبل أن تتمكن من استعادتها، وكذلك الصعوبات التي واجهتها في تدويناتها على موقع “إكس”.

وأوضحت شمس أن الأغنية الجديدة تمثل حواراً افتراضياً بين السيدة فيروز وابنها زياد الرحباني، وهي من كلمات وألحان جمعة العربي مع مشاركة بسيطة منها. كما ناشدت الجمهور ومتابعيها دعمها في إيصال الأغنية، بسبب الهجوم الذي تتعرض له على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذه التجارب أثارت لديها ردود فعل عكسية وزادت من تمسكها بموقفها.

وكانت شمس الكويتية قد أطلقت سابقاً أنشودة بعنوان “أيها الموجوع صبراً”، من ألحان جمعة العربي، وهندسة صوت وميكس لمصطفى رؤوف، حيث جاء تعليقها: “من روحي وقلبي إلى روح بلدي لبنان وبلدي فلسطين، عليكم السلام ومنكم”.

وتواصل شمس دعم لبنان وفلسطين في حربهما المشتعلة مع إسرائيل، وذلك رغم المضايقات التي تتعرض لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، أعلنت في مقطع فيديو مصور أنها ستطلق أغنية جديدة مؤازرة للبلدين العربيين، وشددت على رفضها التنازل عن مبادئها، رغم إغلاق صفحة “أضواء” الخاصة بها على تطبيق “سناب شات” قبل استعادتها، ورغم تفكيك حروف كلمات تدويناتها على موقع “إكس”.

وأكدت الفنانة الخليجية شمس أن الأغنية الجديدة عبارة عن حوار افتراضي بين السيدة فيروز ونجلها زياد الرحباني، من كلمات وألحان جمعة العربي بمشاركة بسيطة من شمس.وناشدت شمس الجمهور والمتابعين لها دعمها في إيصال الأغنية، بسبب الحرب عليها من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أن ما تتعرض له خلق بداخلها رد فعل عكسيا، وشجعها على التمسك بموقفها.

وكانت شمس الكويتية قد أطلقت أنشودة “أيها الموجوع صبراً”، من ألحان جمعة العربي، وهندسة صوت وميكس لمصطفى رؤوف، مع تعليق جاء فيه: “من روحي وقلبي إلى روح بلدي لبنان وبلدي فلسطين، عليكم السلام ومنكم”.

زاد الأردن